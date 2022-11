Re Carlo III | nuovo sfregio per lui | è accaduto di nuovo proprio nel giorno del suo compleanno

Leggi anche › Refesteggia 74 anni: il primo compleanno da re › Reha un anello da cui non si separa mai, è il simbolo del Galles La regina Elisabetta si era ...In attesa dell'incoronazione di Re, c'è chi ipotizza come verrà spartito il tesoro di gioielli di Elisabetta, una vera e propria fortuna composta da circa cento pezzi. Il valore di questi gioielli è inestimabile: si calcola ...In attesa dell'incoronazione di Re Carlo III, c'è chi ipotizza come verrà spartito il tesoro di gioielli di Elisabetta, una vera e propria fortuna composta da circa cento ...I riflettori sono puntati su Re Carlo III e sulla sua idea di monarchia: in tanti infatti si interrogano su quali modifiche apporterà ai protocolli reali e quali invece deciderà ...