Raggiunti gli 8 miliardi di essere umani | qual è il futuro del pianeta

(Di martedì 15 novembre 2022) Secondo i calcoli delle Nazioni Unite, martedì 15 novembre 2022 è il giorno in cui la popolazione della Terra supera la soglia degli 8. Un miliardo in più rispetto ai 7 del 2011. Vi raccomandiamo... Google Earth, 4 foto che mostrano come stiamo uccidendo la Terra (e noi stessi) Oggi 22 aprile si celebra la Giornata della Terra e il doodle di Google mostra immagini nitide della crisi climatica, delle testimonianze di come s... Sempre secondo le previsioni Onu, la popolazione mondiale potrebbe crescere fino a circa 8,5nel 2030 e 9,7nel 2050. Si prevede raggiungere un picco di circa 10,4di persone durante gli anni 2080 e rimanere a quel livello fino al 2100. In cima alla ...

