Quei migranti disturbano stabilità e crescita

(Di martedì 15 novembre 2022) La questione dei, l’accoglienza, l’umanità, non rientrano nella governance dell’Unione europea. Un insieme di regole ben codificate garantiscono la libera circolazione di capitali e merci. Ma non delle persone L'articolo proviene da il manifesto.

Corriere della Calabria

... di definire 'carico residuale'35 disgraziati rinchiusi come appestati sulla nave Humanity 1 ...sul fatto che l'Italia non debba essere lasciata sola nella gestione della questione......che più di una generazione di politici ha operato negli ultimi decenni sulla questione dei,... la violenza di un mondo, che grazie alla menzogna, viene costruito contro l'uomo dapotentati ... L'Europa decida come vanno accolti i migranti La Spagna si dissocia da una richiesta congiunta firmata dal governo di Meloni con Grecia, Malta e Cipro su ricollocamenti e ong ...Uno strappo che mette in gioco quel primo credito internazionale ottenuto da Giorgia Meloni e che rischia di destabilizzare il quadro dell’Ue, come ha scritto «Le Monde», parlando di «disastro europeo ...