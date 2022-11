ilmessaggero.it

Un team di studiosi ha spiegato perché il cerume potrebbe dire molto sui livelli di stress di un individuo. i ricercatori dell'University College e del King's College di Londra hanno realizzato uno ...Allora fu di tre mesi per il lavoro privato e dimesi per il pubblico. C'è un dubbio perriguarda le donne del pubblico impiego che in caso di finestra dimesi avrebbero un anticipo ... Quanto sei stressato Te lo dice il cerume delle tue orecchie MESTRE - Chi c'era, racconta di averli visti fuggire da tutte le parti. Giù per le scale del palazzone di sei piani dopo aver raccolto le loro poche robe, saltare dalle finestre ...Come saprete ma anche no abito stabilmente in Puglia dopo la mia reincarnazione in posto fisso grazie a un concorso sfangato vinto nei centri per l'impiego. Qui c'è il sole, c'è il mare, la g ...