Quanto durerà la Meloni | Orsina | la profezia è un terremoto politico

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 novembre 2022) Davanti ad una sinistra senza più idee e ad una Ue frammentata, fatta di Stati deboli che non possono permettersi di isolare l'Italia, Giorgiaha l'opportunità storica di governare a lungo, difendere l'interesse nazionale e ritagliarsi uno spazio importante in Europa. A patto di non fare errori nella gestione delle politiche identitarie, spiega Giovanni, ordinario di Storia Contemporanea e direttore della School of Government della Luiss. Professor, come si è mosso il presidente del consiglio in queste prime settimane? «Abbastanza bene. Ha parlato poco: ottimo. Si è mossa molto sul terreno internazionale per accreditarsi: ottimo. Ha impostato una legge di stabilità prudente e concordata con Bruxelles: ottimo. Poi il governo ha fatto delle sortite identitarie, più simboliche che sostanziali: sui rave party, ...