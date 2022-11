Qatar | mistero-Mondiale | chi c' è dietro quella strana trasmissione in tv

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 novembre 2022) I diritti televisivi per trasmettere le partite di calcio del2022 sono stati acquisiti da BeIn Sport. Si tratta di una tv satellitareina (con una ventina di canali) "sorella" della più nota Al Jazeera. La nascita della CNN araba - come è stata subito definita Al Jazeera - segna un punto di svolta nella storia dell'Emirato che esce definitivamente dall'anonimato e incomincia a giocare un ruolo geopolitico sempre più forte in tutto il contesto mediorientale. Fondata nel 1996 a Doha per volontà dell'Emiro Hamad al Thani (padre dell'attuale sovrano) si è subito imposta a livello. Fino alla nascita di Al Jazeera (parola araba che significa l'isola) il panorama mediatico dei paesi arabi era caratterizzato dall'incontrastato dominio delle tv di Stato con relativa censura. Trasmissioni non stop 24 ore al ...