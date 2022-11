Qatar | l’Olanda mette all’asta le maglie per i lavoratori migranti

(Di martedì 15 novembre 2022) L’iniziativa dela favore deiche hanno costruito gli stadi dei mondiali inBella iniziativa da parte delin vista del mondiale. Come riportato dal Fatto Quotidiano, la nazionale orangeràledella competizione. Il ricavato sarà devoluto aiche hanno costruito gli stadi. Di seguito le parole del capitano, Van Dijk. «Hanno lavorato su stadi, infrastrutture e sistemazioni alberghiere in condizioni molto dure. Vogliamo dare un contributo concreto anche dagli spogliatoi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

