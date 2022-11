Qatar | bufera su Lloris | “Niente fascia pro Lgbt | rispetto la cultura del Paese ospitante”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 15 novembre 2022) Roma, 15 nov — Non sappiamo chi vincerà e quali sorprese ci riserveranno le squadre in gioco, ma una cosa è certa: il Mondiale insarà ricordato principalmente per le diatribe estenuanti (e anche parecchio ipocrite) sui diritti «arcobaleno» violati, argomento principe in grado di affossare qualsiasi dibattito sugli aspetti calcistici della competizione. Insi parla solo di arcobaleni Non si contano più le ripetute richieste alla Fifa di esercitare pressione sulperché depenalizzi le relazioni omosessuali, né le accuse alla Federazione di non impegnarsi pubblicamente per garantire la sicurezza dei tifosi arcobaleno. Proprio per questo motivo alcune nazionali starebbero vagliando l’opportunità di scendere in campo con laarcobaleno sul braccio. L’iniziativa è stata accolta positivamente dalla ...