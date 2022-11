Qatar 2022 | il Ghana s’è dimenticato le maglie ufficiali

(Di martedì 15 novembre 2022) Ilrischia di giocare la prima partita del Mondiale senza le. Secondo quanto riportato da Canal 2 International, ilè partito verso ildimenticando le diviseche i calciatori dovrebbero usare durante la competizione. Un grossolano errore, con la Nazionale africana che rischia di giocare la sua prima partita senza le proprie. Si è scatenata una vera corsa contro il tempo. La Federcalcio ha fatto spedire tutto, ma c’è il rischio che il materiale non arrivi in tempo a causa della lentezza delle poste ghanesi. La squadra di Otto Addo esordirà giovedì 24 novembre contro il Portogallo. INCROYABLE ! L’intendant dua oublié les maillots de la sélection au pays. Ils seront acheminés vers le ...

IL SONDAGGIO - Nel nostro sondaggio vi chiediamo di scegliere una delle 32 squadre in: senza Italia, per chi farete tifo al Mondiale VOTATE PARTECIPANDO AL NOSTRO SONDAGGIO CLICCANDO QUILa nazionale africana, già partita alla volta del, ha dimenticato le maglie che i giocatori avrebbero dovuto indossare per. Secondo quanto riportato da Marc Leonel Chouamo , ...Il terzino sinistro del Napoli Mathias Olivera, convocato per i Mondiali con il suo Uruguay ha svelato il suo numero di maglia che indosserà in Qatar.La novità della rassegna mondiale è rappresentata dal Qatar, padrone di casa e cinquantesima al mondo nella classifica Fifa, con un valore di rosa che non supera complessivamente ...