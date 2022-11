ilmessaggero.it

Perchésentono che lui potrebbe andare a fondo e vogliono salvarsi, magari disarcionandolo. ... Non bastavache aveva dato forfait, per 'esigenze interne che richiedono la sua presenza in ...viene fuori che si sono visti anche i capi dell'intelligence: tutto questo è funzionale non ... Qualoraricorresse davvero al gesto estremo di sganciare un ordigno nucleare tattico (anche ... Putin adesso è più solo, crepe al Cremlino: aver disertato il G20 ha aumentato l’isolamento dello Zar È difficile dire, tra i tanti durissimi colpi subiti in questi giorni da Vladimir Putin e che lo stanno mettendo all'angolo, quale sia stato il più pesante ...La decisione di non andare al G20 è stato il primo forte segnale dell’isolamento di Putin. Con chi avrebbe potuto tentare accordi o mediazioni Nell’ultimo mese la Russia ...