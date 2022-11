Può accadere il 25 Novembre | occhio a questi sintomi | cosa prevedono gli studiosi | venerdì nero?

iLMeteo.it

Il 25 novembre 2022 sarà il venerdì nero dei super - sconti e le offerte del Black Friday si estenderanno fino al 28 novembre, che segna il cosiddetto Cyber Monday . Un'occasione ghiotta per gli ...Nel contesto cittadino abbiamo commesso qualche errore, soprattutto in quelle situazioni di grandissime rotatorie con molte uscite, comea Milano. Non stiamo dicendo che nonessere ... Meteo: Weekend, grandi novità per Sabato 19 e Domenica 20 Novembre; vediamo cosa può accadere sull'Italia