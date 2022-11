Protesta a Roma Sbloccare l’iter burocratico per le Comunità Energetiche Rinnovabili

(Di martedì 15 novembre 2022) Questa mattina a, di fronte al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, si è svolta lapacifica per chiedere lo sblocco dei decreti attuativi che riguardano le(CER), organizzata da Legambiente insieme alla Rete delleSolidali, Kyoto Club e Next. La necessità di accelerare sulle energiesi scontra con la quotidiana strettoia burocratica. Ma non c’è più tempo da perdere e pare sia dello stesso parere anche la viceministra Gava che, scesa tra i manifestanti, si è assunta l’impegno di mettere al primo posto dell’agenda del Ministero lo sblocco del. Annalisa Corrado

La conferenza stampa è stata indetta per presnetare il nuovo soggetto politico ' Italia libera ', fondato dallo stesso Castellino e presentato a fine ottobre in una conferenza stampa a, ai ...Costa cara a José Mourinho l'espulsione nel finale di- Torino. Il Giudice Sportivo ha squalificato l'allenatore giallorosso, recidivo, per due ...Mourinho è stato espulso dopo unacontro ...SERIE A - Pugno duro del giudice sportivo nei confronti di José Mourinho, espulso nella sfida di campionato contro il Torino per insulti a Rapuano. Lo Special ...Due attivisti per l'ambiente di Letzte Generation hanno imbrattato il vetro protettivo dell’opera di Gustav Klimt conservata al Leopold Museum di Vienna ...