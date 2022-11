Pronti a difendere la Nato Il Pentagono avvia un' indagine sui missili russi in Polonia

RaiNews

È il 265° giorno di guerra in Ucraina. L'Assemblea generale dell'Onu ha approvato con 94 voti a favore, 14 contrari e 73 astenuti una risoluzione in cui si chiede che la Russia sia responsabile per le ...a combattere Taiwan dispone di forze armate ben addestrate e pronte al'isola - Stato la cui stessa esistenza è intollerabile per Xi Jinping. Ma per ovvie ragioni di sproporzione, il ... Due missili russi caduti in territorio polacco, convocato il gabinetto d'emergenza a Varsavia - Estonia: "Pronti a difendere ogni centimetro del territorio Nato" - Estonia: "Pronti a difendere ogni centimetro del territorio Nato" Il Pentagono ha avviato un'indagine sulle notizie riguardanti i missili russi che avrebbero colpito il territorio della Polonia, causando ...Le ultime gare, con malumori e tensioni in squadra, sembrano aver accelerato le ipotesi che circolavano da tempo. Il team principal sarebbe pronto ad essere ...