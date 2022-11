Previsioni vincenti al Lotto | che numeri puoi giocare

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 15 novembre 2022) In Italia, il gioco delè sempre stato un passatempo molto amato. Si svolge due volte a settimana, il mercoledì e il sabato, e permette di vincere premi molto elevati. Ma quali sono ledelche potrebbero far vincere la cifra più alta? Amici del Sud ed amanti delle bellezze del Mezzogiorno d'Italia: ecco l'appuntamento quotidiano con idel. Che la fortuna sia con voi! Il numero 14 rappresenta l'amore e la fertilità. La sua storia è legata all'araba fenice, un uccello mitologico capace di risorgere dalle proprie ceneri. Secondo la leggenda, il 14 era il suo numero fortunato perché simboleggiava la rinascita. Per questo motivo, giocarlo alpotrebbe essere un ottimo investimento! Il numero 39 rappresenta l'ottavo mese dell'anno, settembre. Questo ...