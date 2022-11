Pozzuoli | in scooter senza patente | così è stato travolto e ucciso il 15enne Pasquale

...dallo. La tragedia ha provocato dolore e sgomento nel comune flegreo. Numerosi i messaggi di condoglianze e vicinanza alla famiglia del 15enne, residente nel Rione Toiano a. 'Una ...Un sorpasso azzardato, il manto stradale viscido. Loche perde il controllo. Uno schianto tremendo, ieri sera in via Raimondo Annecchino a. A perdere la vita in uno scontro tra veicoli un ragazzo di 15 anni; ferita in maniera grave la ...Una domenica sera trascorsa con gli amici nel centro storico di Pozzuoli, poi il viaggio di ritorno verso casa. Lui 15 anni, lei 14, erano in sella a uno scooter Honda SH 300 quando sono ...Con il 15enne, sullo scooter c’era la fidanzata 14enne che è rimasta ferita ... Polizia e vigili urbani di Pozzuoli stanno tentando di ricostruire la dinamica dell’incidente: secondo le prime ipotesi, ...