Pomezia | il Comune dà il via libera alla sottoscrizione del contratto integrativo parte economica 2022

(Di martedì 15 novembre 2022) Ildi, attraverso Commissario straordinario Giancarlo Dionisi, ha dato in queste ore l’ufficialità riguardo il viadelper la. La novità neldiIl Commissario straordinario Giancarlo Dionisi ha formalmente autorizzato ladeldecentratoper il comparto personale non dirigenziale, facendo seguitopre-intesa raggiunta nella seduta del 13/10/tra la delegazione sindacale e ladatoriale per l’ipotesi di utilizzo del fondo risorse ...

Comune di Ardea

'Non e'avere un filmato di un omicidio' hanno spiegato i pm parlando di 'grave quadro ... si portavano in pieno giorno sul lungomare di Torvajanica frazione die all'altezza del chiosco ...... Venerdì 18 novembre 2022 ore 9:00 "di Caltagirone Convegno sulla Sughericoltura da Reddito;...30 - Firma della Carta dei Comuni Custodi della delle Dune Costiere Mediterranee " Roma/L' ... Comune di Ardea » L'Amministrazione di Ardea presente alle cerimonie nel Cimitero tedesco di Pomezia Pomezia, è già tempo di pensare alle elezioni che si terranno in primavera. Ma c’è chi lo fa, diversamente da quel che avviene di solito, puntando sul programma e non sui nomi. I problemi della città, ...Lo annuncia in una nota stampa il Comune di Pomezia. “Il Commissario Straordinario Viceprefetto Giancarlo Dionisi – si legge nella nota – ha disposto l’invio di una ulteriore segnalazione agli uffici ...