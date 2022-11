“Polonia? Russia responsabile morale | cosa farà la Nato” Diplomazie in fermento

(Di martedì 15 novembre 2022) La reazione dellaall'esplosione causata da missili, o frammenti di missili, caduti sullae che ha causato la morte di due persone, dipenderà direttamente da quanto Varsavia riferirà in merito alla loro origine: se si tratta di missili di difesa aerea dell'Ucraina o di missili da crociera della. A dirlo alla Tass è una fonte diplomatica nella missione di uno dei paesi europei a Bruxelles. La fonte ha osservato che anche se i missili di difesa aerea ucraini colpissero il territorio della, laattribuirebbe ogni responsabilitàper questo incidente alla, perché «se non ci fosse stata l'aggressione dellacontro l'Ucraina, questo incidente non sarebbe potuto accadere». Nel frattempo la ...

Si tratterebbe di due missili lanciati dalladurante l'attacco condotto oggi contro diverse ... "Siamo al corrente delle notizie di stampa sulla caduta di missili russi in. Al momento, ...Per la prima volta dall'inizio del conflitto lapotrebbe aver colpito il territorio della ...Il premier, Mateusz Morawiecki, e quello ungherese, Viktor Orban, hanno indetto una riunione urgente dei rispettivi Comitati per la sicurezza nazionale. Il Pentagono: "Difenderemo ogni centimetro di t ...Guerra Due missili russi caduti in territorio polacco, per Mosca è solo una provocazione: "Nessun attacco" Pentagono: "Gli Usa difenderanno ogni centimetro della Nato". Media polacchi: "Probabile si t ...