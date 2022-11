Polemica-Montesano? Cosa spunta al ministero della Difesa | imbarazzo in Rai | Foto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 novembre 2022) E ora chi glielo dice a Selvaggia Lucarelli che Junio Valerio Borghese è Medaglia d'oro al Valor militareRepubblica? E che quella maglietta imputata ad Enrico- che vergogna il tribunale sommario di espulsione dalla Rai - riguarda un pezzo di storia del 1918 e non soloRepubblica sociale italiana? Il politicamente corretto in voga in questo Paese che non ha altri problemi rispetto a quello di andare appresso ai pettegolezziLucarelli, ha fatto un'altra vittima. E stavolta innocente.ha fatto di tutto negli ultimi tempi per risultare "colpevole". I no vax, la guerra, ogni posizione era buona per nuotare controcorrente. Ma se a Selvaggia ti mostri con la maglietta sbagliata (per lei), ti becchi la punizione. La prossima volta in tv a torso nudo, come quando c'era ...