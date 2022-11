Italia Oggi

per chi compra immobili in costruzione. L'impresa edile deve consegnare all'acquirente al momento del rogito una polizza assicurativa a beneficio dell'acquirente a copertura dei vizi di ...... sono stati vietati a vita all'uomo anche il porto e il possesso di armi da fuoco, insarà ...del processo con la condizionale dopo aver assistito all'udienza presso il Tribunale dellen. 4 ... Più garanzie per chi compra immobili in costruzione - ItaliaOggi.it