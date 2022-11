Pitti Uomo | edizione numero 103 dal 10 gennaio alla Fortezza Nasce lo spazio dedicato agli animali

Nella foto, un frame del video firmato dal regista Leonardo Corallini , interpretato dal danzatore Giampaolo Gobbi , che caratterizza la campagna Pittiway in occasione didi gennaio A cura ...Dopo alcune edizioni ridimensionate causa pandemia,si prepara all'edizione 103, in Fortezza da Basso a Firenze dal 10 al 13 gennaio, con un piccolo aumento delle presenze, 759 i brand confermati a oggi, ma ampliando la propria offerta per ...FIRENZE – Annunciate oggi, 15 novembre, le date del salone dedicato alla moda maschile contemporanea: Pitti Uomo 103 si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze dal 10 al 13 gennaio 2023.Dal 10 al 13 gennaio 2023 alla Fortezza da Basso di Firenze si terrà la 103ma edizione di Pitti Uomo, con 759 brand presenti, per il 40% di provenienza estera; 14 di essi ritornano in fiera e ci saran ...