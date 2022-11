Pitti Uomo 2023 | i motori del fashion internazionale sono pronti a riaccendersi - Moda

(Di martedì 15 novembre 2022) A Firenze, dal 10 al 13 gennaio, l'edizione 103 della fiera per l'abbigliamento maschile. In Fortezza da Basso presenteranno le collezioni per l'inverno- 2024 un totale (per ora) di 759 ...

Firenze, alla Fortezza da Basso dal 10 al 13 gennaio torna Pitti Uomo. Dopo alcune edizioni ridimensionate a causa della pandemia, la fiera attiva nel settore 'lifestyle' si prepara all'edizione 103. Saranno 759 (dato aggiornato al 14 novembre) gli espositori, di cui il 40% dall'estero, alla prossima edizione di Pitti Uomo, la 103esima, in Fortezza da Basso a Firenze dal 10 al 13 gennaio prossimi.