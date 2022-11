Wired Italia

Poi, so anche che sugli spalti del Liberati ci si bagna, ciin testa. Io vedo, quello che succede'. Insomma, servestadio nuovo. Come serve un centro sportivo. Ma la vicenda Villa Palma è ...Devi pedalare. Sei stanco Devi pedalare. C'è un grande dislivello Devi pedalare. La ... Ho viaggiato molto, per lo più a bordo di una motocicletta o conzaino in spalla. Ma questa per me è ... Piove è uno di quei film che possono salvare il cinema italiano La pioggia caduta sulla città nella notte ha iniziato a infiltrarsi dentro la struttura sulla Togliatti dove gli operatori sono stati trasferiti dopo il crollo del soffitto al Trionfale ...dove per uno strano sortilegio sembrano tutti pronti a perdonare a Céline l’odio contro gli ebrei. Anzi non riescono a capacitarsi che un’intelligenza come la sua abbia potuto scivolare così in basso.