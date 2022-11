Piano Tamburi | proseguono i lavori sui due lotti di strade e marciapiedi Sopralluogo dell’assessore Giorno

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 15 novembre 2022) Si lavora su diversi cantieri, nel quartiere, per realizzare parte del vastovoluto dall’amministrazione Melucci per cambiare volto a questa storica porzione della città. In particolare sono in corso gli interventi che riguardano i duedei cantieri per la riqualificazione di, piazze e, che comprendono anche la sistemazione delle aree verdi e degli impianti di pubblica illuminazione. L’assessore aiPubblici Mattiaha compiuto il consuetomirato a verificare l’andamento dei«Siamo tornati in via Santissimi Angeli Custodi – ha dichiarato– dove circa un mese fa abbiamo inaugurato il cantiere del lotto B. I...