Peugeot 508 | nuovi fari al Led per il modello del 2023

(Di martedì 15 novembre 2022)sta lavorando ad un restyling della sua berlina 508 che dovrebbe arrivare nel. Di recente sono circolate delle foto-spia che mostrano alcune caratteristiche e novità della vettura. La carrozzeria della508 avvistata in questi giorni è ovviamente mimetizzata. Nonostante ciò, è possibile notare ie le luci di marcia al

Non di soli SUV vive il Leone, né di sole elettriche al 100%. I prototipi mimetici protagonisti del nostro servizio fotografico appartengono alla futura edizione di, modello ormai prossimo ( primavera 2023 ) al ''refresh'' di (oltre) metà ciclo vita . Sia la berlina , sia la variante station wagon , sono attese da aggiornamenti stilistici, ma anche ...Facelift è stata avvistata vicino al centro di ricerca e sviluppo di Opel in Germania, con il vinile che mimetizza le aree chiave che saranno modificate all'esterno. La seconda generazione ...La Peugeot 508 sarà interessata da un leggero restyling, una condizione che la vede già impegnata su strada e quindi protagonista di queste prime foto spia. La berlina del Costruttore del Leone di ...Peugeot 508 Facelift è stata avvistata vicino al centro di ricerca e sviluppo di Opel in Germania, con il vinile che mimetizza le aree chiave che saranno modificate all'esterno. La seconda generazione ...