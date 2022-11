Pesi | Mondiali Bogotà | i convocati dell’Italia | assente Pizzolato per un problema muscolare

Leggi su sportface

(Di martedì 15 novembre 2022) Sebastiano Corbu, direttore tecnico della Nazionale italiana di sollevamento, ha ufficializzato i componenti che prenderanno parte aiin programma a, in Colombia, dal 5 al 16 dicembre, primo appuntamento di qualificazione per i Giochi di Parigi 2024. Non ci sarà il bronzo olimpico di Tokyo 2021 e campione europeo in carica Nino, a causa “del riacutizzarsi di una sofferenza lombare”, come spiegato dallo stesso Corbu. Presenti, quindi: Giulia Imperio, campionessa europea in carica (49 kg); Lucrezia Magistris, vicecampionessa Europea (59 kg); Giulia Miserendino, fresca di titolo continentale Junior, con 3 medaglie d’oro e 3 record italiani (71 Kg); Sergio Massidda, già campione del mondo Juniores e detentore del titolo continentale Junior (61 kg); Mirko Zanni, bronzo olimpico a Tokyo e ...