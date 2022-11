Perché l' uomo che ha torturato il suo cucciolo fino alla morte non va dritto dritto in prigione?

Leggi su vanityfair

(Di martedì 15 novembre 2022) Unspagnolo che hail suo cane di 3 mesi è stato condannato a una multa di 1000 euro, sei mesi di(sospesi) e al divieto di possedere o convivere con animali. È una condanna «esemplare» per cui esultare? E com'è la situazione in Italia? Ce lo spiega Enpa, l'Ente italiano per la protezione animali