Perché Elenoire Ferruzzi indossa la parrucca? Il motivo ti lascerà senza parole

... stanca di tutto questo odio per la sua persona e il suo aspetto fisico,ha anche voluto ... Sono una persona estremamente fortunataamo la mia immagine riflessa allo specchio. Chi può ...Questa è la nuova dinamica del Grande Fratello Vip 7 , ancheda quando si è confidata e si è ... E come la Goich ancheFerruzzi si era scagliata contro Nikita per gelosia. In quella ...