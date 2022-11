Per l’Italia battere l’Australia è solo l’inizio

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 15 novembre 2022) “Sei uno che per principio non s’aspetta più niente da niente. Tu sai che il meglio che ci si può aspettare è di evitare il peggio”. Lo scriveva Italo Calvino in Se una notte d’inverno un viaggiatore, pubblicato nel 1979. Lo ha pensato a lungo la Nazionale italiana di rugby, una squadra che per tanto tempo non si è aspettata “più niente da niente”. Succederà di nuovo, in un futuro magari nemmeno troppo lontano, di tornare in campo cercando“di evitare il peggio”. Ma non adesso, non dopo una vittoria come quella che gli Azzurri sono riusciti a conquistare sabato a Firenze, per la prima volta nella loro storia, contro, che prima di sabato ci aveva sempre battuto, per ben diciotto volte. Quello sceso in campo al Franchi è un XV che sembra finalmente pronto a giocare alla pari, dal punto di vista mentale almeno, contro qualsiasi ...