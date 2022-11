Per lavoratori e pensionati i soldi non ci sono mai!

Nel dettaglio,tornare ai livelli pre - covid servono 534mila, di cui 80 mila stranieri. Questa la fotografia scattata dal Rapporto annuale 2022 sull'economia dell'Immigrazione, curato ......benefit come bonus in busta paga Il fringe benefit non è una tredicesima detassata Fringe benefit 2022 esentasse fino a 3mila euro La misura si inserisce nel quadro dei sostegni ai...Nonostante la concentrazione in fasce medio-basse, i lavoratori immigrati — che complessivamente ammontano a 120.500 per un’incidenza sul totale dei contribuenti del 13,3% — generano un reddito annuo ...“Si tratta di un lavoro portato avanti negli anni con attenzione e visione di lungo termine. Ne raccogliamo ora i risultati avendo conferma del fatto che, ...