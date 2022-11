“Penso ancora che porterebbe qualcosa” – L’ex Gunner parla della firma di Ronaldo per l’Arsenal

Leggi su justcalcio

(Di martedì 15 novembre 2022) Sito inglese:centrocampista delJack Wilshere ha discussopossibilità che is firmino Cristianodal Manchester United. Wilshere insiste sul fatto che non avrebbeal, nonostante ciò che potrebbero dire a riguardo i famosi Gooners Piers Morgan, e sospetta che nemmeno l’allenatore dell’AFC Mikel Arteta vorrebbe il veterano nazionale portoghese. Il futuro dial Man Utd è in serio dubbio al momento dopo il suo sfogo esplosivo in un’intervista a Morgan su TalkTV, e Fabrizio Romano ha suggerito che ora sembra sempre più probabile che sia finita per lui all’Old Trafford. Wilshere pensa che ci siacheavrebbe da offrire se ...