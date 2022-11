Pensioni | come si uscirà nel 2023 | ecco tutte le opzioni

(Di martedì 15 novembre 2022) È pronto il piano sulla previdenza del governo per evitare dalil ritorno alla legge Fornero in versione integrale. E, se non ci saranno ripensamenti in extremis prima del varo della manovra, dal 1° gennaio, per soli 12 mesi, l'uscita con 62 anni d'età e 41 di versamenti prenderà il posto dell'attuale Quota 102, che consente il pensionamento con 64 anni e 38 di contribuzione. Questo canale di uscita si affiancherà all'Ape sociale e a Opzione donna, che saranno prorogate, e alle vie di pensionamento “ordinarie”

La Lega vuole più spesa nel settore su cui il Mef predica prudenza Deve piacergli, il ruolo di predicatore inascoltato. Altrimenti bisognerebbe constatare, una volta di più,Giancarlo Giorgetti sia un'autorità tanto prestigiosa quanto inconsistente, nel suo partito. Sennò non si spiega il paradosso per cui, dopo aver lanciato accigliati moniti sul rischio di vedere ...ROMA - Si profila una manovra da 30 miliardi . Importantesaldi, leggera - quasi "mini" - per le misure "identitarie": le promesse elettorali del governo ... delle, del Reddito di ...Il segretario nazionale Bombardieri: "Le coperture Ci sarebbero tassando gli extraprofitti, come chiede la Ue" ...È pronto il piano sulla previdenza del governo per evitare dal 2023 il ritorno alla legge Fornero in versione integrale. E, se non ci saranno ripensamenti in extremis prima del varo della manovra, dal ...