Pensioni 2023 | rabbia su quota 41 dai 61 anni | ennesimo ambo secco e per un solo anno?

Leggi su pensionipertutti

(Di martedì 15 novembre 2022) In molti si sono detti delusi sul nostro sito relativamente alla proposta caldeggiata dal sottosegretario al lavoro Durigon, l’idea di una41 con soglia anagrafica a partire dai 61-62non piace per nulla, viene nuovamente vista come vincolante e come lontana dalle promesse fatte in campagna elettorale. Per quanto concerne la proroga dell’opzione donna le lavoratrici si dicono sollevate, maparzialmente perché non è ancora chiaro se i requisiti rimarri medesimi per ile soprattutto si richiede di poter cumulare i contributi versati in più casse, sono molte le donne che avendo versato in gestioni differenti non riescono, pur avendo già maturato i 35di contributi richiesti, ad accedere alla misura. Inoltre si evidenzia come l’opzione donna non divenendo ...