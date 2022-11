(Di martedì 15 novembre 2022) Momenti distazione di Lambrate a. Linee interrotte per oltre mezz’ora per evitare il peggio. Unimprovviso, perde l’equilibrio esuidella. È successo oggi pomeriggio poco dopo le 18.15 a. L’di 61 anni si trovavastazione Lambrate della linea verde M2, in attesa del treno diretto a Gessate. Quando all’improvviso si è sentito male, ha perso i sensi ed è caduto sui, unsi sente male e scivola suidellaSoltanto l’intervento immediato degli operatori dellaha evitato il peggio. La linea è stata subito interrotta dal ...

Secolo d'Italia

Per questo, preparano un espostoProcura della Repubblica con l'ipotesi di "esercizio ... difende le richieste dei suoi assistiti come legittime e corrette, non starebbero " monetizzando la"...ha dichiarato inoltre la compagna, spiegando che da tempo Luca avvertiva doloritesta, fino a ... sui social pioggia d'affetto per l'ex concorrente di Ballando Passata la, sia l'ex modello e ... Paura alla metro di Milano, un uomo colto da malore finisce sui binari. Salvo per miracolo Cento anni fa nasceva José Saramago, grande scrittore, traduttore, critico e poeta portoghese. Per l'occasione, condividiamo con voi "Non importa quanti anni ho", un significativo componimento in vers ...L'ex centrocampista bianconero ha assistito all'allenamento della nazionale brasiliana alla Continassa: "Con Danilo, Bremer ed Alex Sandro sono tranquillo" ...