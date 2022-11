Padel | la Federazione Internazionale non permette all’ITF di assumerne il controllo

(Di martedì 15 novembre 2022) Ilè uno degli sport che più è cresciuto in questi anni in Italia e un mese fa la Federtennis ha dunque scelto di cambiare nome da FIT a FITP (Italia Tennis e). Questo nuovo sport non ha però catturato tantissime persone soltanto nel Bel Paese, bensì si sta espandendo sempre di più anche nel resto del mondo e questo ha portato ad un inevitabile scontro tra tennis e. Negli ultimi giorni l’ITF, International Tennis Federation, aveva espresso la volontà di assumere la governance anche della FIP, ladel, ma quest’ultima ha deciso di andare contro questa intenzione. I vertici della FIP hanno fatto causacon queste motivazioni: “L’improvvisa decisione dell’ITF di incorporare il ...

