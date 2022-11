Ostia | via la plastica dalla spiaggia | si cercano volontari per ripulire il litorale romano

(Di martedì 15 novembre 2022) A, isi danno appuntamento perle spiagge del territorio. L’evento pensatobeauty-tech romana Eco Bio Boutique, in collaborazione conClean-Up e la società “Piantando”, si svolgerà domenica 27 novembre 2022, dalle ore 10.30, presso l’area adiacente il Pontile lidense. Un’azione necessaria, specialmente per i noti problemi di decoro che contraddistinguono, purtroppo, le spiagge del litorale di Roma. Isulle spiagge diIl 27 novembre, a partire dalle 10:30, presso il Pontile di, avrà luogo “Let your Beach Shine”, l’iniziativa benefit perle spiagge ed i fondali del litorale romanoe dai rifiuti e salvaguardare l’ambiente ...

Anche oggi la Roma - Lido è una "Crucis", per dirla con le parole dei pendolari che loro malgrado sono costretti a prendere il ...anche Terza operazione antidroga in quattro giorni ai Lotti di,...Elicotteri in cielo e militari nelle palazzine popolari che da giorni stanno passando al setaccio i Lotti di, il complesso di case popolari disteso lungo viale Vasco de Gama, tradella ...Controlli straordinari disposti dal questore nella zona compresa tra viale Vasco de Gama, via della Paranzella e via delle Gondole. Gli agenti del X Distretto Lido di Roma hanno operato con il support ...Dalle sette gli agenti del X distretto di polizia, con elicotteri e reparti cinofili, passano al setaccio i Lotti delle case Ater a Ostia: è la terza grande operazione antidroga delle forze dell’ordin ...