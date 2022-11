Ostia | dopo gli spari doppio blitz alle case popolari | l’elicottero “sorveglia” viale Vasco de Gama

(Di martedì 15 novembre 2022)– Duein meno di ventiquattr’ore ai “Lotti” di, il complesso di edilizia popolare situato tradee via della Paranzella. Prima i controlli dei carabinieri nel pomeriggio di lunedì e poi, dore 7 di questa mattina, quelli della Polizia di Stato, tuttora in corso. Quattro le persone arrestate ieri, tutte colte in flagranza mentre vendevano sostanze stupefacenti. Oltre alla droga, i militari hanno rinvenuto e sequestrato anche 35 proiettili a salve, un serbatoio per pistola semiautomatica e 17 proiettili di vario calibro. Oggi, i poliziotti del X Distretto Lido stanno eseguendo – con l’ausilio di cani anti-esplosivo – perquisizioni mirate e negli spazi comuni degli edifici. Impiegato, come lunedì (leggi qui), anche un elicottero, che ...

Canale Dieci

Nel Lazio arriva il maltempo emesi di temperature fuori norma i gradi cominciano a scendere. Tanto che in alcune località, ...ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Maltempo a, ...Un fine settimana epico per il Judo Bra ai Campionati Italiani Esordienti svoltisi adnello scorso fine settimana. I giovani atleti braidesi hanno conquistato un risultato storico ...essersi ... Dopo Bruno Quondamcarlo se ne va anche Vincenzo Fiasco, pionieri di Ostia Ostia – Due blitz in meno di ventiquattr’ore ai “Lotti” di Ostia, il complesso di edilizia popolare situato tra viale Vasco de Gama e via della Paranzella. Prima i controlli dei carabinieri nel ...“Esso Padre Costantini suddetto mi insegnò ad avere commercio disonesto col demonio in figura del detto Padre".