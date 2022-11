Ostia | blitz all’alba alle case popolari | nuova operazione ai Lotti FOTO

(Di martedì 15 novembre 2022) Sveglia presto anche stamattina per i residenti del complesso denominato “I”, a, lecomprese tra via Vasco de Gama, via della Paranzella e via delle Gondole. D6:45 circa 60 poliziotti del X Distretto, supportati dal reparto mobile del commissariato stanno operando nelle complesso. Insieme al loro i cinofili antidroga ed antiesplosivo e gli uomini del Reparto Prevenzione Crimine. Le operazioni sono coordinate dall’alto da un elicottero decollato questa mattina dall’aeroporto militare di Pratica di Mare. IlL’, atta a ripristinare la legalità all’interno dell’area, segue i fatti di criminalità che sono accaduti nel recente periodo, culminati con gli spari del 4 novembre, giorno in cui sono stati ritrovati dei bossoli a ...

