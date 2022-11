(Di martedì 15 novembre 2022) Ieri la Federazione nigeriana ha annunciato che l’attaccante del Napoli, Victorha lasciato il ritiro dellaper infortunio. Nessun altro dettaglio. Solo la sostituzione con l’attaccante della Cremonese, Cyriel Dessers. Ladello Sport scrive che è stata una decisione di. L’attaccante nigeriano ha preferito nonare la sua condizione, visto che la Nigeria avrebbe giocato solo un’amichevole. Ha preferito preservarsi per il Napoli, anche perché è appena tornato da un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per un mese. “Ovviamente in Italia si è creata immediatamente un po’ di apprensione ma presto è stato chiaro che non si tratta di nulla di grave anzi cheha preferitodi correrecon la ...

IlNapolista

... Cambiaghi, 88′ Parisi) Napoli - Udinese 3 - 2 (15′, 31′ Zieliski, 58&... e non èche il mister, primo artefice dello scudo, non ci stia già pensando. Perché Nicolò ...ciò, ancora una volta, il cuore rossonero è andato oltre ogni ostacolo. Empoli voto 8,5 : ...è infermabile, Zielinski invece mette a segno la perla di giornata. Juventus voto 9 : All'... Osimhen ha detto no alla Nazionale per evitare inutili rischi (Gazzetta) - ilNapolista Nuovo infortunio per Victor Osimhen, l’attaccante azzurro ha lasciato il ritiro della Nigeria. Ad annunciarlo, la Federazione nigeriana su Twitter, senza chiarire bene però la dinamica dell’infortunio ...Serie A, Ferrara sicuro: "Per lo scudetto il Napoli deve temere...". L'ex difensore scherza sulla possibile vittoria tricolore degli azzurri ...