L'HuffPost

... tralasciando le mezze cartucce e lerivendicazioni. Anche perché ci sono mille motivi per ... per riannodare i fili della questione - Ponte, anche in relazione a tutte le... Cop27, Meloni:...Non unGgoverno che si inventa, sorpassate e finanziariamente rischiose'. ... Opere inutili. 2) La chiacchiera infinita sul Ponte sullo Stretto Salvini, invece di fare il ministro delle Infrastrutture per cui è pagato dagli italiani (lui ama molto questa espressione), si occupa di un fantasma ...Ne sa qualcosa il presidente leghista del Veneto, Luca Zaia, che non parla più di immigrazione poiché le aziende della sua regione hanno bisogno di mano d'opera. Il salto di qualità ... Meglio rendere ...