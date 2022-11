Omicidio Willy | arrivano i ricorsi in Appello

(Di martedì 15 novembre 2022) Scadono domani, il 16 novembre, i termini per presentare le richieste in corte d'a Roma del processo per l'diMonteiro Duarte. La richiesta per il processo di secondo grado è già stata presentata ieri da Vito Perugini, legale di Francesco Belleggia condannato in primo grado dalla corte d'assise di Frosinone a 23 anni di carcere; oggi è stata la volta degli avvocati Valerio Spigarelli e Ippolita Naso, difensori di Gabriele Bianchi condannato all'ergastolo. Domani lo farà anche l'avvocato Loredana Mazzenga che difende Mario Pincarelli condannato a 21 anni. Lo dovranno fare per forza entro domani anche i nuovi avvocati di Marco Bianchi, il minore dei fratelli di Artena, anche lui condannato all'ergastolo, che da circa un mese ha nuovamente cambiato collegio difensivo.Monteiro Duarte, ...

La Procura di Velletri indaga Marco Bianchi, suo padre e altre due persone per maltrattamento e uccisione di animali ...