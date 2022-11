Omicidio Attanasio | chiesto processo per due dipendenti Onu

(Di martedì 15 novembre 2022) (Adnkronos) – La Procura di Roma hail rinvio a giudizio di duedel Programma alimentare mondiale (Pam), agenzia dell’Onu, indagati per la vicenda legata alla morte dell’ambasciatore italiano Lucae del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo il 22 febbraio dell’anno scorso. Si tratta di Rocco Leone e Mansour Luguru Rwagaza: ai due, il procuratore Francesco Lo Voi e l’aggiunto Sergio Colaiocco, contestano il reato dicolposo. Leone e Rwagaza organizzarono la missione del nord del Paese africano durante la quale i due italiani furono uccisi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

