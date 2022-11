(Di martedì 15 novembre 2022) AGI - Ail parco urbano di Monte Urpinu, così come il vicino Tennis Club, è chiuso da una decina di giorni, presidiato da gruppi diche ne hanno fasciato unoingressi con striscioni di questo tenore: "Stop al massacroanimali". Il sindaco Paolo Truzzu il 4 novembre scorso ha firmato l'ordinanza per blindare il parco, dove vivevano300, fra pavoni, anatre e oche. Un focolaio di influenza, di un sottotipo valutato particolarmente contagioso, ha indotto il servizio di Igiene animale della Asl 8 diad abbattere 228. Ne sono sopravvissuti una sessantina. Al momento non sono in programma ulteriori abbattimenti, secondo quanto apprende l'AGI dall'Asl 8 di ...

AGI - Agenzia Italia

... 4 miliardi emilioni". Ad ogni modo "la posizione dovrà essere trovata su qualche meccanismo di mediazione " ha chiosato il ministro. Roma punta al 55%, ma l'Ue va- Ma alla Cop27, nel ...Ora si tratta di andare: occorre immaginare un futuro migliore, presupposto necessario per ...di Trentino Marketing Maurizio Rossini - ed è un'organizzazione robusta che conterà più di... Oltre 200 volatili abbattuti per l'aviaria a Cagliari. La battaglia degli animalisti Il Samsung Chromebook Go è la scelta giusta per entrare nel mondo dei dispositivi Chrome OS assicurandosi un laptop completo e ideale sia per lo studio che per il lavoro in mobilità. Il Chromebook di ...Gruppi di cittadini e associazioni presidiano da giorni il parco urbano di Monte Urpinu, chiuso dal 4 novembre scorso dopo la scoperta di un focolaio fra pavoni, anatre e oche. La Asl ha sospeso per i ...