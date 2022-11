Olimpiadi | presentata la mascotte di Parigi 2024 | la forma dei Frigi provoca l’ironia sui social

(Di martedì 15 novembre 2022) Ledellee delle Paralimpiadi disono Phryge Olympique e Phryge Paralympique e hanno ladel berrettoo simbolo della Rivoluzione del 1789 e della Repubblica francese. Ma il mondo dei, soprattutto gli utenti francesi, ci hanno visto altro: un clitoride. «Potevano scegliere un basco, una baguette, la Tour Eiffel, e invece hanno scelto un berrettoo che sembra un clitoride», scrive un utente su Twitter. «Forse c’erano solo degli uomini alla riunione per la scelta», commenta un’altra ironizzando sulla scarsa conoscenza dell’organo femminile in questione. E ancora: «Scegliendo un clitoride comedellegli uomini potranno finalmente trovarlo». ...

La Gazzetta dello Sport

La manifestazione, organizzata dall'ASD Media@, è statastamattina presso la sede ... oggi 63enne e primo italiano a vincere la maratona alle, nel 1988 a Seul. I pacer della ...Col nuovo millennio, la Cina ha ospitato due volte lee la Russia ha organizzato sia i Giochi invernali 2014 Sochi che l'ultimo Mondiale di ... a 20 km da Doha,come modello di ... Né orsi né aquile: la mascotte di Parigi 2024 è un berretto La presentazione del progetto durante la conferenza «II Project financing nello sport» con il presidente del Coni Giovanni Malagò, il sindaco Rinaldo Melucci e il governatore Michele Emiliano ...“Complimenti al lavoro che sta facendo Taranto, anche per i partenariati che sta mettendo in campo per I Giochi del Mediterraneo. In questi giorni ho vissuto la città: è tangibile la forte atmosfera d ...