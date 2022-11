Ogni centimetro Missili russi sulla Polonia | le prime terrificanti parole del Pentagono

(Di martedì 15 novembre 2022) Un incidente dagli sviluppi potenzialmente devastanti. Arrivano conferme dalle segreterie internazionali: duesono piovuti, probabilmente per sbaglio, su un villaggio polacco al confine con l'Ucraina. L'attacco ha colpito un sito di essiccamento del grano, provocando due morti. Dopo il tam tam impazzito su Twitter, le implicazioni sono state subito chiare: la, membro Nato, potrebbe invocare l'Articolo 5 che impone ai paesi alleati l'intervento militare in difesa del territorio Nato minacciato. Tradotto: uno scontro militare diretto traa e Patto atlantico, Italia compresa. In mancanza di una ricostruzione chiara,ipotesi al momento è sul tavolo. Significative, però. ledi Pat Ryder, portavoce delamericano: "Il nostro ...

È il 265° giorno di guerra in Ucraina. L'Assemblea generale dell'Onu ha approvato con 94 voti a favore, 14 contrari e 73 astenuti una risoluzione in cui si chiede che la Russia sia responsabile per le ...La densità del carbonio è di 1,7 grammi alcubo, a differenza dei 7,8 grammi dell'...giro i piloti impiegano i freni per circa 10,7 secondi, equivalenti al 13 per cento della durata ...La mancanza di energia elettrica ha costretto l'Ucraina a sospendere il trasferimento di petrolio russo attraverso il suo territorio verso l'Europa. Kiev ha comunicato all'operatore russo Transneft di ...