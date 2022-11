Occupanti abusivi a Roma | la Lega contro Gualtieri | ' Direttiva del sindaco calpesta la legge e discrimina chi la rispetta'

leggo.it

Secondo questa categorizzazione i meritevoli sarebbero praticamente tutti gli. Costoro otterrebbero case, sanatoria e allacci ai servizi in barba alle norme fissate nel decreto '...... ma il Prefetto non attende oltre e intanto chiede chiarimenti in merito alla direttiva 1 del 2022 sulla concessione della residenza agli. La Lega continua la sua battaglia contro ... Occupanti abusivi a Roma, la Lega contro Gualtieri: «Direttiva del sindaco calpesta la legge e discrimina chi La Lega all'attacco del sindaco di Roma Roberto Gualtieri sulla questione assegnazione delle case: «Troppo ampia e generalizzata la categoria dei cosiddetti ‘meritevoli ...Il gruppo Lega in Assemblea Capitolina ha inviato una lettera al Prefetto e al Ministro dell'Interno chiedendo di fermare la sanatoria per gli occupanti abusivi Bordoni e Santori non ci stanno. I ...