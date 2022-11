Agenzia ANSA

"Trump pensava di poter convincerela scorsa settimana, ma finora lei e Jared hanno fatto resistenza perché non vogliono tornare sotto i riflettori ed esporre i loro figli a una nuova campagna"..."Trump pensava di poter convincerela scorsa settimana, ma finora lei e Jared hanno fatto resistenza perché non vogliono tornare sotto i riflettori ed esporre i loro figli a una nuova campagna"... Nyp, Ivanka e Jared girano le spalle a Trump per il 2024 - Nord America (ANSA) - NEW YORK, 15 NOV - Ivanka Trump e il marito Jared Kushner non intendono partecipare alla campagna presidenziale di Donald Trump per il 2024. E il tycoon li starebbe pregando per spingerli a ...