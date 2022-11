LA NOTIZIA

... senza ricorrere a imitare stereotipi dettati dalla società, dalla moda del momento e dalla... Il 26 novembre alle ore 16 si inaugura iloratorio delle Farine, l'associazione Murialdo ...... senza ricorrere a imitare stereotipi dettati dalla società, dalla moda del momento e dalla... L'inaugurazione delOratorio delle Farine è prevista per il 26 novembre alle ore 16. Chi ... Nuovo pesante attacco russo in Ucraina José Mourinho ha ricevuto una pesante squalifica dopo la reazione durante Roma-Torino: la decisione del Giudice Sportivo ...L'American College of Cardiology e l'American Heart Association presentano su Journal of American College of Cardiology e Circulation le nuove linee guida realizzate da un team di esperti coordinato ...