Novak Djokovic avrà un visto per gli Open d' Australia anche senza vaccino anti Covid

(Di martedì 15 novembre 2022) AGI - Averrà dato ilper partecipare alla prossima edizione deglid'di tennis, nonostante la sua espulsione dal Paese a gennaio: lo riferiscono i media localise non c'è ancora l'annuncio ufficiale. Il tennista serbo non è vaccinato per ile gli era stato inflitto un divieto di rientrare inper tre anni dopo il caso esploso all'ultimo torneo sull'erba di Melbourne. Questa misura può essere annullata dal premier, Anthony Albanese, il cui governo progressista è meno rigido rispetto quello conservatore che era al potere a inizio anno. Nel frattempo, tra l'altro, l'ha revocato l'obbligo di provare la vaccinazioneper chi ...

Novak Djokovic otterrà un visto per partecipare agli Australian Open 2023 (16 - 29 gennaio) nonostante sia stato espulso dal paese lo scorso gennaio a causa della sua mancata vaccinazione contro il Covid-19.