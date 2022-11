Nonostante Draghi | traballa la poltrona europea di Di Maio E in Campania scoppia un’altra grana…

(Di martedì 15 novembre 2022) Mario, assicurano i bene informati, ci sta provando con tutto il suo peso specifico, e non è poco, a piazzare il suo “protetto”, Luigi Di, su quelladi responsabile dell’Unionenel Golfo Persico per il gas. Ma a quanto pare, a parte la concorrenza straniera, sono in tanti ad aver arricciato il naso: “Dichi?”. E mentre il Fatto Quotidiano arroccato sul contismo più integralista, gli dedica una velenosa vignetta sulla sua ossessiva ricerca delle poltrone, l’ex ministro degli Esteri si ritrova contro perfino una euro-interrogazione parlamentare a firma del leghista Paolo Borchia, responsabile federale per la Lega nel mondo, che chiede a Josep Borrell, Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, “quali sono i punti in base ai quali si ritiene che il curriculum vitae di ...

