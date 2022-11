“Non ti dimenticheremo” Lutto per cinema e tv | arriva la notizia sulla sua morte

(Di martedì 15 novembre 2022) Per più di tre decenni aveva vestito gli indimenticabili panni di Victor Kriakis ne Il tempo della nostra vita. Prima, nella stessa storica serie televisiva era stato il dottor Eric Richards, uno strano e singolare caso. Il suo curriculum farebbe invidia a chiunque, film, fiction a non finire. È morto John Aniston che tra le tante cose era anche il padre della simpatica, mitica e brillante, attrice Jennifer Aniston, che è una figlia d’arte. Un attore, sua figlia come lui se non di più. Stiamo parlando di un padre e di una figlia, che sono riusciti a ritagliarsi un memorabile posto nella storia dele della televisione per tutto il mondo senza pesare mai l’uno sull’altra. Due talenti uniti ma ben distinti. Jennifer Aniston ha voluto ricordare, salutare con una toccante dedica John Aniston. Un grande nome per lo spettacolo internazionale, un grande padre per ...

